"بعد الفوز على طلائع الجيش".. موعد مباراة الزمالك المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على حساب نظيره طلائع الجيش، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن مؤجلات الجولة الـ16 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع نادي الزمالك رصيده إلى النقطة رقم 44 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري من 25 مباراة خاضهم بالمسابقة، ليقترب من صاحب المركز الرابع فريق مودرن فيوتشر صاحب الـ 47 نقطة من 29 مباراة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره بلدية المحلة يوم الإثنين المقبل، في لقاء مؤجل بين الفريقين من الجولة الـ17 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

أقرأ أيضاً

ثلاثي هجومي وعودة دونجا.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام طلائع الجيش

"أحمد سليمان كلمه".. الزمالك يتابع حارس مرمى منتخب مصر الأولمبي

تقارير: نجم الأهلي ينهي اتفاقه مع نادي سعودي