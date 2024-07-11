"لافتات حداد والاحتفال بصورة أحمد رفعت".. مودرن سبورت يهزم المقاولون العرب في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت فوزاً على نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل ثنائية مودرن سبورت عبد الكبير الوادي وأرنولد إيبا في الدقيقتين 21، 45 من عمر المباراة، وحرص اللاعبين على الاحتفال بقميص يحمل صورة النجم الراحل أحمد رفعت بعد الهدف الأول.

بينما سجل هدف المقاولون الوحيد أحمد عبدالعزيز في الدقيقة 73 من زمن الشوط الثاني.

بهذه النتيجة، رفع مودرن سبورت رصيده إلي النقطة الـ47 في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري نايل، فيما يقع المقاولون العرب في المركز الـ17 برصيد 20 نقطة.

والجدير بالذكر أن رابطة الأندية المصري أعلنت في وقت سابق تأجيل هذه المباراة بعد وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر بسبب تدهور حالته الصحية.