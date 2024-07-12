جهاد جريشة يعلق على اختيار الاسباني روخاس لإدارة مواجهة الأهلي وبيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - أكد جهاد جريشة، أن الحكم الإسباني خافيير روخاس لمباراة الأهلي وبيراميدز يمتلك خبرات قليلة وليس من حكام النخبة في أوروبا، وأكبر مباراة قادها بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد في بطولة كأس السوبر الإسباني وشهدت أزمة تحكيمية.

وقال جريشة عبر بوكس تو بوكس: "الحكم لا يمتلك خبرات كبيرة، وأتمنى أن نشاهد أداء تحكيم جيد خصوصا أن المباراة ستحدد مصير الدوري المصري، هو حكم ليس من النخبة في أوروبا، وشاهدت مباراة الريال واتلتيكو التي أدراها وتم تقديم شكوى ضده من جانب نادي ريال مدريد بسبب الأخطاء التي ارتكبها خلال المباراة".

وأضاف: "نتمنى له التوفيق للحكام في المباراة وأن يقدم مستوى جيد، وفكرة الاستعانة بحكام اجانب طبيعية في ظل الموسم الحالي الصعب الذي شهد شكاوى عديدة، وكلها شكاوى من أخطاء مؤثرة".

وواصل: "عندما يكون هناك إدارة جيدة للمباريات تحكيميًا يتم الاشادة بهم، ولكن عدم يكون هناك أخطاء لابد من الحديث فيها، ومن الطبيعي أن يطلب الأهلي وبيراميدز والفرق الكبيرة حكام أجانب في ظل كثرة الازمات لأن التحكيم المصري ليس في أفضل صورة.. اتمنى أن ينتهي هذا الامر خلال الموسم القادم وتعود الثقة في الحكم المصري".

وزاد: "روخاس ليس من الحكام المندفعين في إشهار البطاقات الملونة ويمتاز بالهدوء ويقوم بالتحذير أولًا، هو لا يستعجل على الانذارات لكن عندما يكون هناك بطاقة مستحقة يقوم بإشهارها على الفور.. وهو عكس حكام أمريكا الجنوبية تماما، ونتمنى له التوفيق وأن يخرج بالمباراة بمستوى جيد".