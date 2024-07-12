جوميز يتحدث عن سبب تأخر مشاركة شيكابالا مع الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن أسباب تأخر موعد مشاركة محمود عبدالرزاق شيكابالا مع الفريق الأبيض منذ إصابته قبل نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

وقال جوزيه جوميز في تصريحات بعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش " محمود عبد الرازق "شيكابالا" تعرض لإصابة قوية تسببت في تأخر عودته للفريق، لأنه سدد الهواء بدلاً من الكرة، والجهاز الطبي يقوم بدور كبير معه، ونتمنى أن نراه في الملعب خلال أقرب وقت ممكن".

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 44 نقطة.

وفاز الزمالك بهدفين لهدف، حيث سجل يوسف أوباما نجم نادي الزمالك الهدف الأول في شباك طلائع الجيش، في الدقيقة 43، ثم سجل عبد الله السعيد الهدف الثاني للزمالك في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 54 من ضربة جزاء،

وجاء هدف تقليص الفارق لصالح طلائع الجيش عن طريق النيران الصديقة، بعد ارتطام الكرة في قدم أحمد مجدي مدافع الأبيض وسكنت شباك محمد صبحي.

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش في جدول الدوري

تقدم فري الزمالك بعد هذا الفوز للمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.