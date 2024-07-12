جوزيه جوميز يدافع عن محمد عاطف بعد مستواه أمام طلائع الجيش

ياسر رشاد - القاهرة - قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه قام باتباع سياسة التدوير في تشكيل الفريق خلال مباراة طلائع الجيش التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" الفريق لم يكن جيداً في الشوط الأول، ولم نظهر بالشكل المطلوب، والنتيجة لم تكن عادلة ولكن هذه هي كرة القدم، ومن الممكن أن تتفوق حتى إذا لم تكن تستحق".

وفيما يخص محمد عاطف قال جوميز :" يجب أن نصبر على محمد عاطف لأنه ليس ظهير أيسر ويلعب في هذا المركز بسبب النقص العددي في هذه الجبهة".

وتابع:" محمد عاطف لم يلعب بشكل جيد في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني تغيرت الأمور وظهر بشكل جيد".

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا ثمينا علي نظيره فريق طلائع الجيش في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ16 بالدوري المصري.

وفاز الزمالك بهدفين لهدف، حيث سجل يوسف أوباما نجم نادي الزمالك الهدف الأول في شباك طلائع الجيش، في الدقيقة 43، ثم سجل عبد الله السعيد الهدف الثاني للزمالك في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 54 من ضربة جزاء،

وجاء هدف تقليص الفارق لصالح طلائع الجيش عن طريق النيران الصديقة، بعد ارتطام الكرة في قدم أحمد مجدي مدافع الأبيض وسكنت شباك محمد صبحي.