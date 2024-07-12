رئيس اتحاد الدراجات يكشف موعد انتهاء التحقيق في واقعة "جنة وشهد"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس اتحاد الدراجات، وجيه عزام، أن تطبيق مبدأ الروح الرياضية في أزمة لاعبات الدراجات جنة عليوة وشهد سعيد، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تحقيق يوم الأحد المقبل.

وقال رئيس الدراجات وجيه عزام لملعب الشمس، أنه يجب تطبيق مبدأ حسن النية في هذه الواقعة ، معلقا أن الابن لما يغلط بتقطع إيده مش رأسه.

وأضاف، أن لن يتم الحديث عن أزمة في جنة عليوة وشهد سعيد إلا بعد انتهاء التحقيق خلال الأيام المقبلة.

وواصل، لماذا أذهب للاعبة جنى في هذه الواقعة، مؤكدا أنه سيقوم بالتحقيق في هذه الواقعة.

وأتم رئيس اتحاد الدراجات، أن سيكون هناك تحقيقا يوم الأحد في هذه الواقعة، مشيرا إلى أنه سيتم عرض النتائج بعد التحقيق.

أين الوزارة واللجنة الأوليمبية من واقعة "جنة عليوة وشهد سعيد"؟

تعجب الناقد الرياضي، محمد الشرقاوي، من موقف اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة بشأن انتظاره طوال هذه الفترة للتحقيق في هذه واقعة "جنة عليوة وشهد سعيد".

وقال محمد الشرقاوي في تصريحات لملعب الشمس، هناك خطأ حدث في هذا الواقعة، ويجب أن يحاسب المخطئ في هذه الواقعة.

وواصل، أتعجب من انتظارا اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب بشأن التحرك للتحقيق في هذه الواقعة، لافتا إلى أن يجب التحقيق بشأن الإصابة الأخيرة لجنة عليوة.

وأتم محمد الشرقاوي تصريحاته، أتعجب من كل الانتظار في فتح التحقيق في واقعة جنة عليوة وشهد سعيد حتى تصبح القضية أن تكون رأي عام، قبل الأولمبياد بأيام قليلة