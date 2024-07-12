يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة مثيرة بين النادي الاهلي ونظيره فريق بيراميدز ، غدًا الجمعة، ضمن المباراة المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاهلي وبيراميدز في التاسعة مساء غد الجمعة، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة، حصدها الأحمر من 23 مباراة.

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بينما يتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، حصدها الفريق السماوي من 27 مباراة.

تاريخ مواجهات الاهلي وبيراميدز في الدوري المصري

تواجه الاهلي مع بيراميدز منذ أن تحول اسم النادي من الأسيوطي إلى الاسم الحالي عام 2018، في 14 مباراة.

وتواجه الفريقان في 14 لقاءً، حيث نجح النادي الاهلي بتحقيق الفوز في 7 مباريات بينما فاز بيراميدز في 4 مباريات وتعادل الفريقان في 3 لقاءات فقط.

وأحرز لاعبو الاهلي في مرمى فريق بيراميدز 23 هدفًا، بينما سجل لاعبي الفريق السماوي 15 هدفًا.