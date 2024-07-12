اول رد من اتحاد الكرة على التفاوض مع رينارد

رد الاتحاد المصري لكرة القدم، على الأنباء المنتشرة بخصوص التقدم بعرض للفرنسي هيرفي رينارد، لتولي تدريب منتخب مصر.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، تداول تقارير صحفية تفيد، بتقدم الاتحاد المصري للمدرب الفرنسي بعرض بقيمة مايقرب من 2 مليون دولار لتدريب الفراعنة.

ونفى مسئولو الجبلاية بشكل قاطع ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية الفرنسية عن مفاوضات جارية مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لتولي تدريب المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

اقرأ ايضًا..الاهلي يحسم مصير انتقال نجم منتخب مصر إلى الزمالك

وأكد المركز الإعلامي للاتحاد، في بيان رسمي، أن ما تم نشره مغلوط تمامًا ولا أساس له من الصحة.

وأوضح البيان أن تلك المعلومات تشير إلى مفاوضات قديمة جرت قبل تعيين حسام حسن مديراً فنياً للمنتخب في شهر فبراير الماضي.

وشدد الاتحاد على أنه لم تتم أي مفاوضات جديدة مع رينارد أو أي مدرب آخر منذ تولي حسام حسن المسؤولية، مُؤكّداً احترامه التام للتعاقد الحالي.

استمرار حسام حسن:

وكان حسام قد تولى تدريب منتخب مصر، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا والذي تم إقالته بعد الخروج من أمم أفريقيا 2023.