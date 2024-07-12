اتحاد الكرة يثير قلق حسام وإبراهيم في منتخب مصر بعد عرض رينارد المغري

أثار الاتحاد المصري لكرة القدم، قلق التوأم حسام وإبراهيم حسن مدرب ومدير الكرة في منتخب مصر الأول، بعد عرض رينارد المغري.

وأكدت صحيفة فوتو ميركاتو الفرنسية، أن اتحاد الكرة المصري تقدم بعرض ضخم للتعاقد مع هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب فرنسا للسيدات لكرة القدم.

وكان رينارد قد أعلن بوضوح أن الألعاب الأولمبية في باريس 2024، ستكون آخر منافساته مع المنتخب الفرنسي للسيدات.

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وأشارت إلى أن هيرفي رينارد تربطه علاقة حب مع القارة الإفريقية، والذي سبق له تدريب عدة منتخبات في القارة السمراء.

وشددت على أن الجزائر حاولت التعاقد مع رينارد إلا أن الأمر كان معقدًا للغاية، موضحة أن أن دولتين إفريقيتين قد تحركتا في هذا الشأن.

وأكدت أن نيجيريا، التي عينت مؤخراً فينيدي جورج لتدريب المنتخب، قدمت عرضًا لرينارد، بالإضافة إلى مصر أيضًا، على الرغم من تعيين حسام حسن كمدرب.

وذكرت أن كلا الاقتراحين حوالي 2 مليون يورو كراتب سنوي.