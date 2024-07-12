الزمالك يستهدف التعاقد مع نجمي بيراميدز

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تستهدف التعاقد مع ثنائي فريق الكرة الأول في بيراميدز.

وأشار شبانة عبر برنامجه التليفزيوني “بوكس تو بوكس” الذي يبث على فضائية etc، إلى أن الزمالك يرغب في التعاقد مع محمود صابر من صفوف بيراميدز في الموسم المقبل.

وشدد على أن إدارة نادي بيراميدز تتمسك برحيل اللاعب على سبيل الإعارة فقط، ولن يسمح ببيعه نهائيًا.

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وذكر أن القلعة البيضاء وضعت حميدو عبدول لاعب فريق ميدياما الغاني ضمن الأسماء المطروح التعاقد معها، ودخل نادي زد في منافسة قوية على ضمه.

وأوضح أن الزمالك كان يفكر في التعاقد مع كريم العراقي لاعب المصري، إلا أن ناديه قطع الطريق وقام بتجديد عقده، ليتجه مسئولو النادي الأبيض إلى التفكير في إمكانية ضم أحمد توفيق لاعب بيراميدز الذي سبق له اللعب في صفوف القلعة البيضاء.