النصر السعودي يقترب من ضم قائد الهلال السابق

تقدم النصر السعودي بعرض للتعاقد مع سلمان الفرج قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة الميدان الرياضي، أن نادي النصر منح سلمان الفرج مهلة حتى مساء الجمعة فقط من أجل الرد على العرض المقدم للحصول على خدماته.

وأشارت إلى أنه في حال قبول قائد الهلال السابق العرض، سيصبح خلال 24 ساعة فقط لاعبًا في نادي النصر.

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يشار إلى أن سلمان الفرج صاحب الـ34 عامًا، كان قد لعب مع الهلال 381 مباراة في جميع المسابقات، وأحرز خلالها 24 هدفًا، وصنع 38 آخرين.

وحصد سلمان الفرج مع الهلال 21 بطولة، بواقع 8 مرات في الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين 5 مرات، وكأس السوبر السعودي 3 مرات، وكأس ولي العهد 3 مرات، بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا مرتين.

جدير بالذكر أن سلمان الفرج كان قد رحل خلال الأيام الماضية عن صفوف الزعيم.