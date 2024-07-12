معلق مباراة الاهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

يستعد عشاق الساحرة المستديرة لمشاهدة قمة مثيرة تجمع بين فريقي الاهلي وبيراميدز، في إطار مباريات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

تقام المباراة مساء اليوم الجمعة، الموافق 12 يوليو 2024، على أرضية استاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، حصدها من الفوز في 21 مباراة والتعادل في 5 مواجهات وتلقى هزيمة واحدة.

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أما الاهلي فيحتل المركز الثاني برصيد 57 نقطة، بعد الفوز في 18 لقاء والتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين.

وكان الاهلي قد حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب طلائع الجيش بهدفين دون رد أحرزهما عمرو السولية ووسام أبوعلي.

وواصل المارد الأحمر تحقيق سلسلة الفوز دون الهزيمة، حيث وصل إلى الفوز رقم 12 على التوالي؛ وذلك عقب الفوز على فريق طلائع الجيش في المباراة الأخيرة.

أعلن المعلق الرياضي أيمن الكاشف عن توليه مهمة التعليق على أحداث المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.