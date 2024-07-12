"لماذا يحاول إخفاء معرفته بما حدث لأحمد رفعت؟".. أول تعليق من الميرغني على إيقاف شوبير (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نهى خورشيد:

علق أحمد الميرغنى نجم الزمالك السابق على قرار مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإيقاف برنامج أحمد شوبير حارس الأهلي ومنتخب مصر الأسبق وفسخ التعاقد معه بشكل نهائي.

وقال الميرغني في مقطع فيديو نشره عبر قناته الخاصة بموقع "يويتوب" :" الحقيقة للأسف من أول ما سمعت الخبر وأنا لا أعرف ما الذي يجب فعله وقوله، كنت أتوقع أنني سأكون سعيداً عندما أسمع هذا الخبر".

وأضاف نجم الزمالك السابق:" ولكن الأهم بالنسبة لي وبدون شماتة في أحد، انتظرت قدوم هذا اليوم من 9 سنوات من 2015 حتى 2024، بسبب الظلم الذي تعرضت له".

وتابع :"كنت أتمنى أن أشاهد من ظلمني بيتعرض لهذا الظلم أو يتم حسابه أياً كان السبب، وسأقول لأول مرة أن بداية مشكلتي مع الكابتن أحمد شوبير عندما نشرت بوست عبر صفحتي وهو أول من تحدث عني بسوء كما قام بتسخين الأجواء حولي، ولم يكتفي بذلك فقط بل اتهمني بالانتماء إلى الجماعات الإسلامية".

وواصل حديثه :"أحمد شوبير كان بيسعي فقط للقضاء علي مستقبلي دون أن يفرق معه وبسبب ذلك تأثرت مادياً وعملياَ ونفسياً، لست سعيد لإيقافه فقط بل يجب محاسبته أمام القانون لكي أشعر بالفرح والارتياح التام".

وأتم :"سؤالي لشوبير لماذا تحاول إخفاء حقيقة معرفتك بما حدث مع أحمد رفعت؟، رغم تواجدك في النادي كنائب للرئيس ومن سيقول لي هذا ليس صحيحاً أطالب الجميع بمراجعة التاريخ ومعرفة موعد رحيله عن النادي ".