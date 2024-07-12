"هتفرح في الجنة".. تعليقات الجمهور على آخر صورة نشرها أحمد رفعت مع خطيبته (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

علقت الجماهير المصرية ومحبي النجم الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر السابق علي الصورة الأخيرة التي جمعته بخطيبته "ميار محمد".

وكتب أحد المتابعين:" هتفرح في الجنة يا حبيبي"، بينما علق آخرين:" ربنا يصبرك ويربط على قلبك ويبرد نارك ويرد لك حقه قادر يا كريم", " عريس في الجنة ونعمها".

كما جاءت أغلب التعليقات بالدعاء له بالرحمة وبالصبر والسلوان لأسرته وجميع محبيه.

وكان نادي مودرن سبورت أعلن في بيان رسمي في الساعات الأولي من صباح يوم السبت الماضي وفاة لاعبه أحمد رفعت بعد تدهور حالته الصحية.

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