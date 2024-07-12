الخليج 365 يكشف تفاصيل إصابة عمرو السولية لاعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - غادر عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات الفريق الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم على ملعب "مختار التتش بالجزيرة"، بسبب الإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره بيراميدز غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ14 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عمرو السولية عن قائمة الأهلي، التي دخلت في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس، استعداداً لمواجهة بيراميدز.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "أن السولية غادر المران للإصابة دون تدخل أو اشتراك من أحد"

وأضاف: "اللاعب خضع لفحص طبي مبدئي تحت إشراف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق".

وتابع: "لاعبي الأهلي قاموا بحمل السولية لإخراجه من ملعب مختار التتش".

وواصل: "الفحص الطبي المبدئي الذي أجراه اللاعب، يشير لتمزق في عضلة السمانة".

وأكمل: "اللاعب سيخضع لفحوصات طبية وأشعة، بمجرد زوال الورم".

واختتم المصدر تصريحاته: "في حال تأكد إصابة السولية بتمزق، فسيكون بذلك موسمه انتهى مع الفريق".

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