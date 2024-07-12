"سب وقذف".. جنة عليوة تكشف تفاصيل إسقاطها من الدراجة عن طريق شهد سعيد خلال السباق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

في أول ظهور تلفزيوني لها بعد الحادث، روت اللاعبة جنة عليوة، لاعبة منتخب مصر للدراجات، تفاصيل تعرضها للإسقاط المتعمد من قبل زميلتها اللاعبة شهد خلال أحد السباقات.

وأوضحت عليوة، خلال لقائها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أن ناديها "أكتوبر" كان قد فاز بالسباقين السابقين، وأن نادي شهد لم يكن معتادًا على الخسارة في هذا السباق تحديدًا.

وأشارت عليوة إلى أنها تعرضت للسب والقذف من قبل شهد خلال السباق، وأن شقيقتها التي كانت تلعب معها في نفس الفريق كانت قد اشتكت للمدرب من هذه الإساءات المتكررة.

وأكدت عليوة أنها كانت على وشك الفوز بالسباق عندما قامت شهد سعيد بإسقاطها من الدراجة، مشيرة إلى أن المدرب ادعى أن شهد فقدت توازنها، ولكن عليوة شككت في هذا الادعاء، مؤكدة أن السباق كان مصورًا بالفيديو، وأن الحقيقة ستظهر في النهاية.

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