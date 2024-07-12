جوميز: النتيجة لم تكن عادلة في الشوط الأول.. شيكابالا يعاني من إصابة شديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على فوز فريقه على حساب طلائع الجيش، مشيرا إلى أن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق، يعاني من إصابة شديدة وهى سبب تأخير عودته إلى الملاعب.

وقال جوميز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "أريد أن أصل إلى الشكل الأفضل للفريق، ولم نظهر بشكل مميز خلال الشوط الأول، والنتيجة لم تكن عادلة ولم نستحق التقدم، ولكن هذه هي كرة القدم".

وأضاف: "محمد عاطف لم يظهر بشكل جيد في الشوط الأول من المباراة، ولكن الأمور تغيرت في الشوط الثاني وظهر بشكل مميز، ويجب الصبر على اللاعب، لأنه يشارك في مركز الظهير الأيسر لعدم وجود ظهير أيسر بالفريق، وهذا ليس مركزه الأساسي".

وتابع: "إبراهيما نداء لاعب ملك الفريق، وفي حال حال وجود أي مشكلة قانونية له سوف يتم مناقشتها، والفريق لديه العديد من اللاعبين يمكنهم تعويضه في حال رحيله".

وبسؤاله عن عدم نشر القائمة قبل المباراة بيوم، أجاب: "لماذا ننشر القائمة من الأساس؟، إذا كان لدي لاعب غائب عن المباراة، يجب ألا أبلغ الجميع بذلك، وعلى قدر ما سنغلق على الفريق سنكون أفضل في الفترة المقبلة".

واختتم جوميز تصريحاته: "شيكابالا يعاني من إصابة قوية تسببت في تأخيره في عودته للمشاركة مع الفريق، فهو سدد الهواء بدلا من الكرة والجهاز الطبي يقوم بدور كبير معه، وأتمنى أن يعود قريباً".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره طلائع الجيش، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن مؤجلات الجولة ال 16 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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