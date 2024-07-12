اتحاد الكرة يوضح حقيقة المفاوضات مع مدير فني جديد لمنتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضح اتحاد الكرة، أن ما نشر بأحد المواقع الفرنسية عن المفاوضات مع هيرفي رينارد لتولي مسؤلية تدريب منتخب مصر، عار من الصحة.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان، أن المفاوضات مع رينارد كانت قبل تولي حسام حسن مسئولية منتخب مصر.

وأضاف البيان، لم نتفاوض مجددا مع أحد و نحترم تعاقدتنا مع الجهاز الفني الحالي بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.

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