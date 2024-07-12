مانشيستر يونايتد يقدم عرضا خرافيا لضم نجم ايفرتون

ياسر رشاد - القاهرة - قالت صحيفة الميرور الانجليزية ان نادي مانشيستر يونايتد قدم عرضا خرافيا لضم نجم دفاع ايفرتون جاريد براينتوايت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مشيرة الى ان العرض يكسر القواعد التي وضعها مانشيستر يونايتد لضم الاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وكان المدير الفني ايريك تين هاج قد طلب التعاقد مع مدافع منتخب انجلترا ونادي ايفرتون جاريد براينتوايت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهو ما جعل ادارة اليونايتد يتقدم بعرض لمضاعفة راتب الاعب الحالي الى اربعة اضعاف حيث تقدم مانشيستر يونايتد بعرض قدره 165 الف جنية استرليني في الاسبوع في حين طلب نادي ايفرتون 70 مليون جنية استرليني للاستغناء عن براينتوايت وهو المبلغ الذي يعد متفقا عليه بين الناديين .

وقالت الصحيفة الأنجليزية ان نادي مانشيستر يونايتد وضع التعاقد مع جاريد براينتوايت هدفا اوليا للتعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية وان اليونايتد لكي يغري الاعب بالانتقال الى اولد ترافورد ضاعف راتبه الحالي الذي يبلغ 35 الف جنية استرليني أسبوعيا ليصل الى 165 الف جنية استرليني كاشفة ان عرض يونايتد يكسر القواعد التي تم وضعها من سنوات طويلة بعدم تجاوز اي لاعب جديد راتب اعلى الاعبين داخل الفريق في الوقت الحالي .

يذكر ان مانشيستر يونايتد في طريقه لضم الهولندي جوشوا زيركيزي مهاجم فريق بولونيا الايطالي الى جانب الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق بايرن ميونخ الالماني .