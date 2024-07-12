محمد الشرقاوي: أين الوزارة واللجنة الأوليمبية من واقعة "جنة عليوة وشهد سعيد"؟

ياسر رشاد - القاهرة - تعجب الناقد الرياضي، محمد الشرقاوي، من موقف اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة بشأن انتظاره طوال هذه الفترة للتحقيق في هذه واقعة "جنة عليوة وشهد سعيد".

وقال محمد الشرقاوي في تصريحات لملعب الشمس، هناك خطأ حدث في هذا الواقعة، ويجب أن يحاسب المخطئ في هذه الواقعة.

وواصل، أتعجب من انتظارا اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب بشأن التحرك للتحقيق في هذه الواقعة، لافتا إلى أن يجب التحقيق بشأن الإصابة الأخيرة لجنة عليوة.

وأتم محمد الشرقاوي تصريحاته، أتعجب من كل الانتظار في فتح التحقيق في واقعة جنة عليوة وشهد سعيد حتى تصبح القضية أن تكون رأي عام، قبل الأولمبياد بأيام قليلة