محمد الشرقاوي يوجه رسالة قوية لرجال الأعمال المنتمين لـ نادي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الناقد محمد الشرقاوي، رسالة إلى رجال الأعمال المنتمين لنادي الزمالك، بشأن الأزمة المالية، التي تضرب القلعة البيضاء.

وقال محمد الشرقاوي في تصريحات لملعب الشمس، أنه على رجل الأعمال المنتمين لنادي الزمالك المساعدة في حل الأزمة المالية، لعدم الوقوع في الأزمات المالية.

وأضاف الشرقاوي، حان الوقت لأن يعتمد الزمالك على الاستثمارات، واختفاء سياسة التبرع في حل الأزمات المالية.

وأردف، يجب على مجلس الزمالك توفير إمكانيات مادية لمساعدة نادي الزمالك على حل أزمات القيد، مشيرا إلى أنهم لديه شعبية لدى الكثير خلال الفترة الأخيرة.

واستطرد، مجلس الزمالك يجب أن يحرص على حل جميع الأزمات التي تواجه الأبيض، خلال الفترة المقبلة.

وعن مباراة نادي الزمالك وطلائع الجيش، أكد محمد الشرقاوي، أن الأبيض يجب أن يواصل حصد الثلاث نقاط خلال الفترة القادمة لضمان أن يكون في المربع الذهبي.