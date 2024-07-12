يورجن كلوب يرفض العودة للتدريب من بوابة الولايات المتحدة الامريكية

ياسر رشاد - القاهرة - اكدت تقارير صحفية أنجليزية ان المدير الفني الالماني يورجن كلوب رفض عرضا كبيرا لتدريب منتخب الولايات المتحدة الامريكية الاول لكرة القدم مفضلا الراحة خلال الموسم الحالي قبل العودة مجددا للتدريب بعد استقالته من تدريب ليفربول .

وكان يورجن كلوب قد تقدم بأستقالته من تدريب فريق ليفربول الانجليزي في يناير الماضي واكمل الموسم مع الفريق الاحمر مكتفيا بالمدة التي قضاها داخل قلعة انفيلد رود والتي بدأت منذ عام 2015 معلنا تفضيله للراحة في الوقت الحالي .

وقالت صحيفة الديلي أكسبريس الانجليزية ان وسطاء تقدموا بعرض للمدير الفني الالماني يورجن كلوب لتدريب منتخب الولايات المتحدة الامريكية بعد اقالة كريج بارتلر اثر خروج المنتخب الامريكي من الدور الاول لبطولة كوبا امريكا 2024 حيث فضل مسئولي المنتخب الامريكي التعاقد مع كلوب استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2026 التي ستنظمها الولايات المتحدة الامريكية .

وكشفت الصحيفة الانجليزية ان يورجن كلوب رفض مناقشة العرض الامريكي مؤكدا لمفاوضيه انه يفضل الخلود للراحة في التوقيت الحالي والاكتفاء بدور المحلل الكروي في البرامج التليفزيونية .

اما صحيفة ذي أتلتيك الانجليزية فقالت ان العرض الامريكي وصل الى ما يقارب 25 مليون دولار سنويا وهو العرض الاكبر لاي مدرب على مستوى العالم في التوقيت الحالي .