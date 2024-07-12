الامارات | 16 لاعباً بمنتخب السلة في دولية «وليام جونز»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغادر بعثة المنتخب الوطني، فجر اليوم، إلى «الصين تايبيه» للمشاركة في بطولة «وليام جونز» المقامة حتى 21 يوليو الجاري، في بعثة تضم 16 لاعباً، هم: جاسم محمد، راشد الزعابي، عمر العامري، خالد خليفة، أحمد عبداللطيف، حمد عاشور، عبدالله محمد، حمد ثاني، حسن عبدالله، محمود وسيم، محمد محمود، حامد عبداللطيف، عبدالعزيز خليفة، حسن الشيبة، سالم خليفة، وديماركو.

وقال مدير المنتخبات الوطنية لكرة السلة راشد النقبي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن المنتخب اختتم، أول من أمس، معسكره الداخلي الذي أقيم لمدة 10 أيام على صالة نادي النصر، استعداداً للمشاركة في دولية (وليام جونز) في بطولة يخوض خلالها (الأبيض) ثماني مباريات متتالية، ويدشن المنتخب غداً مشواره بلقاء فريق سترونغ غروب الفلبيني، قبل مواجهة الصين تايبيه (أ) وماليزيا، ومن ثم اليابان، ومنتخب الجامعات الأميركية، والفريق الأسترالي، ويسدل الستار بمواجهتي منتخبي الصين تايبيه (ب) وأوكرانيا».

وأضاف: «تأتي المشاركة في البطولة بناءً على دعوة رسمية وجهت من قبل اللجنة المنظمة للبطولة، عقب الأداء الرفيع الذي قدمه الأبيض في نسخة العام الماضي».

وأشار النقبي إلى أن «دولية (وليام جونز) تعد أولى محطات إعداد المنتخب ضمن خريطة تضم معسكرات ومشاركات خارجية، استعداداً للاستحقاق المهم في نوفمبر المقبل، لخوض النافذة الثانية من المرحلة النهائية في التصفيات الآسيوية».

وأكمل: «يعاود المنتخب التجمع فور العودة من (وليام جونز)، ومن ثم الخضوع لمعسكر خارجي يتخلله تجارب ودية، في محطة إعداد لاستحقاق البطولة الخليجية المقبلة المقامة بين الثاني والتاسع من سبتمبر المقبل، ومن ثم العودة لانتظام اللاعبين مع أنديتهم لاستهلال الموسم المحلي الجديد منتصف سبتمبر».

وتابع: «يخضع المنتخب بعدها لمعسكر خارجي جديد قبل التوجه للمشاركة في بطولة المنتخبات العربية بين 8 و18 نوفمبر من هذا العام، متبوعةً بالسفر إلى لبنان مبكراً للخضوع لمعسكر قبل لقاء (منتخب الأرز) في 22 نوفمبر في أولى مباريات (النافذة الثانية) للمرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية، ومن ثم العودة إلى دبي للقاء منتخب البحرين في 25 من الشهر ذاته».

واختتم: «يتجه المنتخب إلى (وليام جونز) بغياب لاعبي الارتكاز قيس عمر، ومامادو نداي، لعدم تعافيهما من الإصابة، على أن يلتحقا ببقية مراحل الإعداد، خصوصاً أن الإصابات مثلت جانباً سلبياً في خوض (الأبيض) للنافذة الأولى نوفمبر العام الماضي، وسط غياب أربعة عناصر أساسية، تسببت في الخسارة أمام كل من البحرين 64-70، وسورية 63-78».