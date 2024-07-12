الامارات | اتفاقية تبادل خبرات بين «دبي لكرة السلة» وشباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع نادي «دبي لكرة السلة» اتفاقية تعاون مع نادي شباب الأهلي، لتبادل الخبرات في مجال رياضة كرة السلة، من خلال الإدارات المعنية والمسؤولين، والخبراء الفنيين، على مستوى التدريب وإقامة المعسكرات التدريبية، واستضافة البطولات وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، كما تشمل دائرة التعاون الاستفادة من المرافق الرياضية، وذلك مع استعداده لخوض مرحلة جديدة من التطوير الهادف لتعزيز وجوده على الساحة الرياضية المحلية والعالمية.

وقّع الاتفاقية كلٌّ من المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي ماجد سلطان، ورئيس نادي دبي لكرة السلة سالم بن دسمال.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير جميع النواحي الفنية في مجال كرة السلة وممارساتها التطبيقية لمختلف المراحل السنية، وعقد لقاءات بين الفريقين لتبادل الخبرات وإقامة المعسكرات المشتركة، وكذلك استضافة مرافق نادي شباب الأهلي لتدريبات فريق نادي دبي لكرة السلة، لما يتمتع به النادي من إمكانات كإحدى أهم المنشآت الرياضية الرائدة في إمارة دبي.

وقد حصل «نادي دبي لكرة السلة» المُرخّص من قبل اتحاد كرة السلة، ومجلس دبي الرياضي، والتابع لمؤسسة عبدالله النابودة، على موافقة الدوري الأوروبي للمشاركة في دوري رابطة «البلطيق والبحر الأدرياتيكي» (ABA)، المؤهِّل للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة (يورو ليغ)، التي تحتل المركز الثاني من حيث الأهمية في عالم كرة السلة بعد الدوري الأميركي للمحترفين (NBA)، وذلك بداية من الموسم الرياضي المقبل 2024-2025، فيما ستستضيف قاعة «كوكاكولا أرينا» التي تتسع لنحو 15 ألفاً من عشاق كرة السلة، مباريات الفريق، في حين سيستضيف نادي شباب الأهلي تدريبات الفريق.

من جهته، أكد ماجد سلطان أن «الاتفاقية ستفتح آفاقاً جديدة لتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، وستسهم في تحقيق نقلة نوعية لسلة شباب الأهلي، التي تطمح إلى المزيد من تحقيق الإنجازات على المستوى القاري، وذلك بعد حصول فريق النادي على وصافة دوري أبطال آسيا لكرة السلة 2024، مبرزاً رغبة شباب الأهلي في الاستفادة من خبرات نادي دبي لكرة السلة، من خلال مشاركاته في الدوري الأوروبي لكرة السلة».

بدوره، قال سالم بن دسمال «الاتفاقية بداية مرحلة جديدة من العمل المشترك في سبيل النهوض برياضة كرة السلة على الصعيد المحلي، بما لهذا التعاون من أثر في صقل المهارات الفنية والتكتيكية للاعبي فريق نادي دبي لكرة السلة، وكذلك إثراء رصيد الخبرات للطاقم الإداري والفني للفريق الذي يتطلع لزيادة مساحة مشاركاته الدولية، لاسيما من خلال الدوري الأوروبي، وهو ثاني أقوى دوري في اللعبة على مستوى العالم».

. نادي دبي لكرة السلة يحصل على موافقة الدوري الأوروبي للمشاركة في بطولة رابطة (ABA) بداية من الموسم المقبل.