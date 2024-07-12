الامارات | الشارقة يدشن معسكر النمسا بلا صفقات جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة أمس، معسكره الإعدادي الخارجي في النمسا الذي يستمر حتى الثالث من الشهر المقبل ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد 2024-2025، إذ يستهل الفريق مشواره في دوري أدنوك للمحترفين بلقاء فريق دبا الحصن الصاعد حديثاً لدوري الأضواء، فيما يدشن مشواره في كأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» بلقاء فريق خورفكان.

وقال نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر منصة «إكس»: «الملك يبدأ برنامج تدريباته في النمسا».

ويلاحظ أن قائمة المدرب الروماني أولاريو كوزمين لمعسكر النمسا خلت حتى الآن من أي صفقات جديدة للاعبين، سواء كانوا محليين أو أجانب، على الرغم من حاجة الفريق إلى تعزيز صفوفه بعناصر جديدة تصنع الفارق وتعيد الشارقة إلى منصات التتويج مجدداً بعدما غاب عنها في الموسم المنصرم، فيما كانت «قناة الكأس القطرية» قد ذكرت أن الشارقة قدم عرضاً للمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، في حين أن نادي الشارقة لم يصدر منه حتى الآن أي شيء رسمي في هذا الخصوص.

وشهدت قائمة الشارقة عودة المهاجم الإسباني باكو ألكاسير إلى صفوف الفريق مجدداً، بعدما تمت إعارته في الموسم الماضي إلى نادي الإمارات.

ووفقاً للموقع الرسمي لنادي الشارقة فقد ضمت قائمة الشارقة لمعسكر النمسا 26 لاعباً هم: حراس المرمى عادل الحوسني وخالد توحيد وعبدالله زعل، إلى جانب لاعبي خط الدفاع شاهين عبدالرحمن والحسن صالح وماركوس مليوني وماركو كاتنتش وسالم سلطان وخالد الظنحاني ويومين تشو وحمد فهد، وفي خط الوسط محمد عبدالباسط وماجد راشد وكايو لوكاس وضاري فهد وخليفة سمبيج وخالد باوزير وماجد حسن وفراس بالعربي ومطر زعل وعبدالرحمن مراد. وفي الهجوم باكو ألكاسير وعثمان كامارا ولوان بيريرا وبدر السويدي ومايد الكاس.

وبدا واضحاً من خلال قائمة اللاعبين المختارة للمعسكر الخارجي أن الجهاز الفني يسعى للاستقرار على عناصره السابقة، مع إمكانية دعم صفوف الفريق ببعض الوجوه الجديدة التي تسعى إدارة النادي بدورها إلى استقطابها.

ورغم تأخر النادي في الإعلان عن صفقات جديدة إلا أن إدارة النادي تعمل في هذا الملف بكل هدوء، لإدراكها أن الفريق يمر بمرحلة صعبة ويحتاج إلى تدعيمه بوجوه جديدة مميزة والاستفادة من التجارب الماضية التي مر بها بعدما قام باستقطاب بعض اللاعبين في الموسم المنصرم، لكنهم لم يقدموا المردود الفني المطلوب مثل مهاجم الهلال السعودي السابق موسى ماريغا الذي تم الاستغناء عنه أخيراً بسبب تراجع مستواه الفني، ولم يكن مقنعاً خلال الفترة التي قضاها مع الفريق منذ التعاقد معه في سبتمبر من العام الماضي.

ووفقاً لنادي الشارقة فإن المعسكر الخارجي في النمسا يتضمن خوض الفريق خمس مباريات ودية، يسعى خلالها الجهاز الفني بقيادة كوزمين للوقوف على مستويات اللاعبين ومدى جاهزية كل لاعب لخوض مباريات الموسم الكروي الجديد، لاسيما أن الفريق تنتظره تحديات كبيرة سواء على صعيد المسابقات المحلية التي يسعى خلالها للعودة إلى الواجهة مجدداً واستعادة بريقه ومكانته بعد تراجع نتائجه خلال الموسم المنصرم، وكذلك فإن الفريق سيشارك في دوري أبطال آسيا للأندية باعتباره صاحب المركز الرابع في ترتيب دوري أدنوك خلال الموسم الماضي.