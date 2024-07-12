إيهاب الفولي: شيكابالا سيكون جاهزا في مباراة بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الناقد الرياضي ،إيهاب الفولي، عن موقف محمود عبدالرازق شيكابالا من العودة للمشاركة في المباريات، على خلفية إصابته في العضلة الأمامية.

وأضاف الفولي في تصريحات لملعب الشمس:" هناك محاولات كبيرة من قبل الجهاز الطبي للزمالك، بشأن عودة شيكابالا للمشاركة في مباريات الدوري الممتاز.

وأوضح، كل الأمور إيجابية بشأن عودة شيكابالا خلال الأيام المقبلة للتدريبات الجماعية، خاصة أن عنصر أساسي في الزمالك.

واختتم، شيكابالا سيكون متواجدا في مباراة بيراميدز بعد تعافيه من الإصابة، لافتا إلى أهمية وجوده في مثل هذه المواجهات.