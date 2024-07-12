مصطفى الجويلي: محمد عبدالمنعم لا يقارن بـ زيزو

ياسر رشاد - القاهرة - علق الناقد الرياضي مصطفى جويلي، عن تشابه موقف محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي، ونجم نادي الزمالك أحمد سيد زيزو في الرحيل عن الفريقين في حال وصول أي عروض خارجية.

وقال مصطفى جويلي في تصريحات لملعب الشمس، أنه لا يجب المقارنة بين محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي، وأحمد سيد زيزو نجم الزمالك في موقف الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الجويلى، إمكانيات زيزو في التأثير الكبير على فريق الزمالك تفوق ما يقدمه محمد عبدالمنعم مع الأهلي.

وأتم، العروض المقدمة لزيزو يفوق أي عروض مقدمة لمحمد عبدالمنعم، نظرا لاختلاف مراكز الثنائي، خاصة أن زيزو قادر على صنع الفارق في أي فريق.