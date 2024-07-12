عبدالناصر زيدان يفجر مفاجأة نارية بشأن انتقال زيزو لـ الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - فجر الإعلامي عبدالناصر زيدان مفاجأة نارية بشأن رفض الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إتمام التعاقد مع أحمد سيد زيزو، رغم توقيعه على عقود الانتقال للقلعة الحمراء.

وأكد عبدالناصر زيدان في تصريحات لملعب الشمس، أن زيزو وقع على عقود الانتقال للنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

وأردف، الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، رفض إتمام التعاقد مع أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

واستطرد، في حالة وجود عروض قوية لرحيل زيزو عن القلعة البيضاء، من الممكن أن يرحل لأننا في زمن الاحتراف.