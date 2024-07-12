ناقد رياضي: الأهلي يمثل نفسه ولا يمثل مصر في المشاركات الإفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم الناقد الرياضي محمد الشرقاوي، إدارة النادي الأهلي بشأن قراره بعدم السماح للاعبين في الانضمام لمنتخب مصر في أولمبياد باريس 2024.

وقال محمد الشرقاوي في تصريحات لملعب الشمس، أن قرار إدارة الأهلي يمنع لاعبيه من المشاركة مع منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024، يشير إلى أنه يوضح موقفه تجاه بالنسبة للمنتخبات لافتا إلى أن الأحمر يعمل لمصلحته.

وأضاف، أن الأهلي يمثل نفسه ولا يمثل مصر في المحافل والمشاركة القارية، خاصة بعد قرار الأحمر في الأزمة الأخيرة مع المنتخب.

واختتم، بعد هذا القرار لا أحد يلوم على المشجعين في تشجيع فريق في بطولة إفريقيا أمام الأهلي، مشيرا إلى أنه كان يشجع صن داونز ضد الأهلي، لأن لا يمثل مصر، ويمثل نفسه وهذا ما تبين في الفترة الأخيرة.