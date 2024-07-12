رئيس الاتحاد المصري للدراجات يكشف الموقف النهائي لشهد سعيد من المشاركة في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف وجيه عزام، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، موقف اللاعبة شهد سعيد من المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

كان الاتحاد المصري للدراجات أعلن في وقت سابق، إيقاف اللاعبة شهد سعيد لمدة عام، بسبب تسببها خلال أبريل الماضي، في إصابة زميلتها "جنة" خلال بطولة الجمهورية للدراجات، لمنعها من الحصول على المركز الثالث وانتزاع الميدالية البرونزية، في واقعة وثقها مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال وجيه عزام رئيس اتحاد الدراجات، في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "الموضوع له شقين، شق طبيعي هو أنه يمكن أن يحدث احتكاك بين اللاعبين بشكل مباشر، من الطبيعي أن يقوم أي متسابق بالاحتكاك بمتسابق أخر عمدًا أو عن غير عمد، وفي حالة وجود تعمد تطبق عليه العقوبة التي يحددها الحكم المتواجد وفقًا لقانون الاتحاد الدولي".

وأضاف: "نتناقش في الوقت الحالي حول موقف شهد سعيد من السفر إلى باريس للمشاركة في الأولمبياد، ووزير الرياضة يتواجد معنا في هذا الأمر".

وتابع: "طبقًا للحوار والنقاش مع وزير الرياضة، فإننا نميل في هذا الموقف إلى عدم سفر شهد، وهو الأمر الأقرب، ولكن لابد من اتخاذ القرار بشكل رسمي".

واختتم: "القرار يتم اتخاذه من قبل الاتحاد واللجنة الأولمبية، بالتفاوض والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة".

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