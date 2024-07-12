"ستوري نجوم كرة القدم".. تدريبات تريزيجيه.. تهنئة الونش للنني.. وحسام غالي من الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم المنتخب الإنجليزي جود بيلينجهام صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما نشر نجم المنتخب المصري السابق أحمد حسن، عدد من الصور خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية داخل صالة "الجيم".

وشارك النجم المصري محمود حسن تريزيجيه متابعيه صورة له، على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات داخل صالة الجيم.

وهنأ محمود حمدي الونش لاعب نادي الزمالك زميله بالمنتخب محمد النني، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر حسام غالي صورة رفقة له رفقة أحد أصدقائه من داخل صالة الجيم.

وقام أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر صورة له، خلال وجود رفقة المنتخب الأولمبي لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

وحرص رضا سليم لاعب النادي على نشر صورة له رفقة زميله بالفريق وسام أبو علي، خلال مران الفريق اليوم.

وقام أحمد حسام ميدو بنشر صورة له رفقة والدته، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر نبيل عماد دونجا لاعب نادي الزمالك صورة له، أثناء وصوله إلى ملعب مباراة الزمالك وطلائع الجيش.

وشارك نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، محمد شريف صورة له رفقة أحد أصدقائه، عبر حسابه الرسمي على "‘انستجرام".

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