ملف رياضة الخليج 365.. فوز الزمالك.. قائمة الأهلي.. مفاوضات المنتخب مع هيرفي رينارد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الخميس، أبرزها فوز الزمالك على طلائع الجيش، قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة بيراميدز وحقيقة مفاوضات المنتخب مع هيرفي رينارد

ونعرض لكم أبرز الأخبار التي نشرت أمس:

جوميز: النتيجة لم تكن عادلة في الشوط الأول.. شيكابالا يعاني من إصابة شديدة

علق البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على فوز فريقه على حساب طلائع الجيش، مشيرا إلى أن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق، يعاني من إصابة شديدة وهى سبب تأخير عودته إلى الملاعب. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

اتحاد الكرة يوضح حقيقة المفاوضات مع مدير فني جديد لمنتخب مصر

أوضح اتحاد الكرة، أن ما نشر بأحد المواقع الفرنسية عن المفاوضات مع هيرفي رينارد لتولي مسؤلية تدريب منتخب مصر، عار من الصحة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"سب وقذف".. جنة عليوة تكشف تفاصيل إسقاطها من الدراجة عن طريق شهد سعيد خلال السباق

في أول ظهور تلفزيوني لها بعد الحادث، روت اللاعبة جنة عليوة، لاعبة منتخب مصر للدراجات، تفاصيل تعرضها للإسقاط المتعمد من قبل زميلتها اللاعبة شهد خلال أحد السباقات. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"يقترب من المربع الذهبي".. الزمالك يواصل انتصاراته في الدوري بالفوز على طلائع الجيش بثنائية (صور)

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على حساب نظيره طلائع الجيش، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن مؤجلات الجولة الـ16 ببطولة الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الخليج 365 يكشف تفاصيل إصابة عمرو السولية لاعب الأهلي

غادر عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات الفريق الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم على ملعب "مختار التتش بالجزيرة"، بسبب الإصابة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مفاجأة في قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

دخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي معسكر مغلق مساء اليوم استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة من مساء غد بإستاد القاهرة ضمن منافسات مسابقة الدوري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"إحداهما وصلت إلى الاشتباك بالأيدي".. أبرز أزمات أحمد شوبير على الشاشة قبل إيقافه (فيديو وصور)

أعلنت الشركة المتحدة اليوم الخميس، إيقاف الإعلامي أحمد شوبير من الظهور على شاشة قناة "أون تايم سبورتس"، وإنهاء التعاقد معه. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"هتفرح في الجنة".. تعليقات الجمهور على آخر صورة نشرها أحمد رفعت مع خطيبته (صور)

علقت الجماهير المصرية ومحبي النجم الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر السابق علي الصورة الأخيرة التي جمعته بخطيبته "ميار محمد". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"كلنا أقباط".. متحدث الزمالك يوجه رسالة قوية بعد إشهار موتيابا إسلامه

وجه أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، رسالة إلى الأخوة المسلمين والمسيحيين، رسالة بعد إشهار الأوغندي ترافيس موتيابا لاعب الفريق الأبيض إسلامه خلال الساعات الماضية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"سببها محامي".. تفاصيل أغرب حكاية في مسيرة أحمد شوبير بالنادي الأهلي (صور)

بعد اعتزال حارس مرمى النادي الأهلي، أحمد شوبير عام 1997، تقدم أحمد المحامين في دمنهور محتجًا على القرار، ليكون بمثابة أغرب الحكايات والمواقف في تاريخ "شوبير". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)