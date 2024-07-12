الامارات | الوداد البيضاوي يستعين بمدرب صن دوانز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي، عن تعاقده مع الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، لتدريب الفريق ابتداء من الموسم المقبل.

وكشف الوداد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، عن تعاقده مع المدرب البالغ من العمر 37 عاماً، والذي سبق له تدريب فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

وكان صن داونز قد أعلن رحيل موكوينا قبل أيام عديدة بعد عامين من تدريبه.

وبدأ موكوينا مسيرته التدريبية عام 2014 حيث تواجد في الجهاز الفني المساعد لبيتسو موسيماني في صن داونز، وخاض تجارب مماثلة مع أورلاندو بايرتس وشيبا يونايتد، قبل أن يعود كمدير فني لصن داونز في عام 2022 حيث قاد الفريق للفوز ببطولة دوري السوبر الإفريقي العام الماضي.