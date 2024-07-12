الامارات | حكم برازيلي يدير نهائي كوبا أميركا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختارت لجنة التحكيم في اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول)، البرازيلي رفائيل كلاوس، ليدير مباراة النهائي في بطولة "كوبا أميركا 2024" بين الأرجنتين وكولومبيا الأحد المقبل، على ملعب "هارد روك" في ميامي بالولايات المتحدة.

وكان كلاوس، الذي أدار في بطولة "كوبا أميركا" المباراة بين فنزويلا والمكسيك التي انتهت (1-0) في المرحلة الأولى، حكم المباراة الأخيرة التي خسرها المنتخب الكولومبي أمام الأرجنتين بهدف نظيف في كوردوبا في فبراير (شباط) من عام 2022 في تصفيات كأس العالم.

كما أدار مباراة كولومبيا أمام بيرو التي فاز فيها 3-2 في المباراة على المركز الثالث في بطولة "كوبا أميركا" في عام 2021 وكذلك المباراة أمام باراغواي التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منتخب في التصفيات.

كما أدار مباراتين في مونديال قطر 2022 في مرحلة المجموعات وهما مباراة انجلترا وإيران (6-2) وكندا والمغرب (1-2).