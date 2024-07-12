الامارات | تصريح غريب من والد لامين يامال.. توقع أن يصبح نجماً منذ لحظة ولادته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال منير نصراوي، والد مهاجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، لامين يامال، ، إنه كان يعلم أن ابنه "سيكون نجماً" منذ لحظة ولادته.

وفي تصريحات لوسائل إعلام من حي روكافوندا في ماتارو (برشلونة)، صرح نصراوي: "كنت أعرف منذ ولادته أنه سيكون نجماً، أي أب يعرف ذلك، وأي أب يريد أن يكون ابنه الأفضل".

وأوضح نصراوي أن لامين يامال يشعر بـ"النشوة" بتأهل المنتخب الإسباني إلى نهائي بطولة "يورو 2024".

وأضاف: "إنه يريد أن يكون أصغر لاعب يفوز ببطولة أوروبا، مثل أي طفل".

وأكد والد اللاعب الدولي الإسباني: "أن ابنه بالنسبة له هو الأفضل في كل شيء.. ليس فقط في كرة القدم، ولكن أيضاً في الحب وكشخص، إنه طفل ولديه نعمة من الله، وهو أمر مهم للغاية وعلينا أن نقدره".

وكشف نصراوي، الذي سيسافر إلى ألمانيا السبت، لمشاهدة المباراة النهائية الأحد المقبل ضد إنجلترا، أنه يعيش نجاح ابنه والمنتخب الوطني "بسعادة وفرح".

وأشار إلى أنه "فخور بجميع اللاعبين" في المنتخب.

وأضاف: "أتمنى أن يفوزوا ببطولة أوروبا وأن نكون جميعاً أبطالاً".

وأخيرا، أشاد والد يامال بحي روكافوندا، الحي الذي جعله ابنه مشهوراً بالاحتفال بأهدافه من خلال رسم "304" بأصابعه، وهو آخر أرقام الرمز البريدي له (08304).

وفي هذا الصدد، قال نصراوي: "هذا الحي هو الأفضل في العالم وفي إسبانيا، لأننا جميعا متساوون ونحب بعضنا البعض على قدم المساواة. لتبقى روكافوندا 304 مرجعاً للجميع".