الامارات | زيركزي على أعتاب مانشستر يونايتد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وسائل إعلام، أن النجم الهولندي جوشوا زيركزي، بات على بعد خطوة للانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد قادماً من بولونيا الإيطالي.

وقال الصحافي فابريزيو رومانو: " من المقرر وصول اللاعب إلى مانشستر الخميس وإجراء الفحص الطبي الجمعة".

ومن المرجح بأن يتم دفع مبلغ أقل من الشرط الجزائي في عقد زيركزي (42.5 مليون يورو)، وذلك لتقسيم قيمة الصفقة على دفعات.