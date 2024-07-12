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الامارات | زيركزي على أعتاب مانشستر يونايتد

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن زيركزي على أعتاب مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وسائل إعلام، أن النجم الهولندي جوشوا زيركزي، بات على بعد خطوة للانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد قادماً من بولونيا الإيطالي.

وقال الصحافي فابريزيو رومانو: " من المقرر وصول اللاعب إلى مانشستر الخميس وإجراء الفحص الطبي الجمعة".

ومن المرجح بأن يتم دفع مبلغ أقل من الشرط الجزائي في عقد زيركزي (42.5 مليون يورو)، وذلك لتقسيم قيمة الصفقة على دفعات.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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