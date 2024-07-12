الأهلي وبيراميدز.. مواجهة استعراض العضلات في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظارمساء اليوم الجمعة إلى ستاد القاهرة لمتابعة اللقاء المرتقب بين الأهلي وضيفه بيراميدز والمؤجل من الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز ويديره الحكم الإسباني خافيير ألبيرولا روخاس.

يحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة بعدما خاض 27 مباراة ، ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 57 نقطة من 23 مباراة وهو ما يجعل مواجهة الليلة أشبه بلقاء قمة للدوري الممتاز واستعراض للعضلات في صراع مشتعل على اللقب.

وغابت قمة الأهلي وبيراميدز منذ آخر لقاء بين الفريقين يوم 23 يوليو 2023 والذي فاز به بيراميدز بنتيجة 3-0 ، وشهدت تلك المواجهة واقعة مؤسفة باعتداء حسين الشحات لاعب الأهلي بالصفع على وجه محمد الشيبي لاعب بيراميدز عقب نهاية اللقاء.

وتلقي هذه الواقعة بظلالها على مواجهة الليلة بوصفها الأولى بين الثنائي منذ واقعة الاعتداء التي وصلت إلى ساحات القضاء بعدما قام الشيبي بالتصعيد لمحكمة جنح مدينة نصر وحصل على حكم ضد الشحات بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.

"كولر" يتحدى "يورتشيتش" خارج الخطوط

ويدور صراع تكتيكي مثير بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي والكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز خارج الخطوط في ظل انتصارات متتالية حققها الثنائي بالدوري.

بيراميدز حقق 14 انتصار على التوالي لأول مرة في تاريخه بالدوري بينما حصد الأهلي 12 فوزًا متتاليًا ليقترب من معادلة الرقم القياسي المسجل باسمه بالفوز المتتالي في 17 مباراة موسم 2004 – 2005.

ويدخل الأهلي مواجهة الليلة باحثاً عن مواصلة الانتصارات وتقليص الفارق مع بيراميدز في ظل رحلة الفريق الأحمر حامل اللقب للفوز باللقاءات المؤجلة واعتلاء صدارة الدوري هذا الموسم.

بينما يأمل بيراميدز في تحقيق الفوز الذي يعزز آماله في المنافسة على لقب الدوري والتتويج به للمرة الأولى في تاريخه.