16 لاعبًا يغيبون عن مباراة الاهلي وبيراميدز في الدوري

يستعد عشاق الكرة المصرية، اليوم الجمعة، لمواجهة من العيار الثقيل، بين الأهلي وبيراميدز، في ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الفريقان يوم الجمعة 12 يوليو الجاري، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

وضربت العديد من الغيابات في صفوف فريقي الأهلي وبيراميدز، والتي وصلت إلى 16 لاعبًا في الفريقين.

شهدت قائمة الأهلي غياب العديد من اللاعبين البارزين، أبرزهم:

علي معلول – محمود كهربا – بيرسي تاو – محمود متولي – عمرو السولية – كريستو – حمزة علاء -كريم الدبيس -أحمد نبيل “كوكا” – مصطفى مخلوف.

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6 لاعبين خارج بيراميدز أمام الأهلي بقمة الدوري

أحمد فتحي – علي جبر – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – محمود صابر – أحمد ميهوب.

يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، حصدها من الفوز في 21 مباراة والتعادل في 5 مواجهات وتلقى هزيمة واحدة.

أما الاهلي فيحتل المركز الثاني برصيد 57 نقطة، بعد الفوز في 18 لقاء والتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين.