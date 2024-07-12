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16 لاعبًا يغيبون عن مباراة الاهلي وبيراميدز في الدوري

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الأهلي وبيراميدز

الأهلي وبيراميدز

يستعد عشاق الكرة المصرية، اليوم الجمعة، لمواجهة من العيار الثقيل، بين الأهلي وبيراميدز، في ضمن منافسات الجولة 14 من الممتاز.

ويلتقي الفريقان يوم الجمعة 12 يوليو الجاري، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

وضربت العديد من الغيابات في صفوف فريقي الأهلي وبيراميدز، والتي وصلت إلى 16 لاعبًا في الفريقين.

شهدت قائمة الأهلي غياب العديد من اللاعبين البارزين، أبرزهم:

علي معلول – محمود كهربا – بيرسي تاو – محمود متولي – عمرو السولية – كريستو – حمزة علاء -كريم الدبيس -أحمد نبيل “كوكا” – مصطفى مخلوف.

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6 لاعبين خارج بيراميدز أمام الأهلي بقمة الدوري

أحمد فتحي – علي جبر – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – محمود صابر – أحمد ميهوب.

يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، حصدها من الفوز في 21 مباراة والتعادل في 5 مواجهات وتلقى هزيمة واحدة.

أما الاهلي فيحتل المركز الثاني برصيد 57 نقطة، بعد الفوز في 18 لقاء والتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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