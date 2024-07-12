شرط وحيد يحسم انتقال أليو ديانج إلى الدوري السعودي

أفادت تقارير صحفية، أن إدارة نادي الخلود، اتفقت مع النادي الاهلي، على شراء عقد المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم في القطب القاهري، بقيمة 350 ألف دولار.

وبحسب صحيفة “الرياضية”، فإن إدارة الخلود اشترطت اجتياز ديانج، الفحص الطبي، من أجل إتمام الصفقة بعد أن أثارت تقارير إعلامية مصرية أن اللاعب المالي مصابًا بقطع في الرباط الصليبي.

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وخاض لاعب الوسط الدولي 21 مباراة في صفوف الأهلي خلال الموسم الكروي المصري، الذي لا يزال مستمرًا، ولم يقدم أي مساهمة تهديفية، وبقي على مقاعد البدلاء أمام طلائع الجيش التي كسبها الأحمر 2ـ0، الإثنين الماضي.

يشار إلى أن الفريق القصيمي تعاقد مع البرتغالي باولو دوارتي، لقيادة الدفة الفنية للفريق، إضافة إلى ضم حامي العرين البرازيلي مارسيلو جروهي أولى صفقاته الأجنبية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، اليوم الجمعة، ضمن المباراة المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز.