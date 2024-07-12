ماني يقترب من الرحيل عن النصر والانضمام لهذا النادي

أفادت تقارير صحفية اليوم الجمعة، أن السنغالي ساديو ماني، قد يغادر صفوف ناديه النصر السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي.

وكان قد انضم ساديو ماني إلي صفوف النصر السعودي في الصيف الماضي قادمًا من فريق بايرن ميونخ، بعقد يمتد لمدة 4 سنوات.

وبحسب ما قاله الصحفي فلوريان بليتنبيرج، أن هناك أنباء في الوقت الحالي عن عودة ماني إلى ناديه السابق ريد بول سالزبورج النمساوي.

وأضاف: “الشائعات حول انضمام ساديو ماني، إلى ريد بول سالزبورج، غير صحيحة في هذه المرحلة”.

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ولعب السنغالي ساديو ماني خلال الموسم الماضي 46 مباراة مع النصر، في كل البطولات، وسجل 19 هدفا وصنع 11.

وانتقال ساديو ماني، إلى نادي النصر السعودي، قادمًا من فريق بايرن ميونخ الألماني، مطلع الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن فنربخشة التركي، يسعى لضم ساديو ماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.