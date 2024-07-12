كل ما يخص مباراة الاهلي ضد بيراميدز في الدوري

يقدم موقع “كورة 365″، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أمام نظيره بيراميدز، في إطار مباريات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، حصدها من الفوز في 21 مباراة والتعادل في 5 مواجهات وتلقى هزيمة واحدة.

أما الاهلي فيحتل المركز الثاني برصيد 57 نقطة، بعد الفوز في 18 لقاء والتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين.

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موعد مباراة الاهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز

ومن المقرر أن تقام مباراة الاهلي وبيراميدز في التاسعة مساء غد الجمعة، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الاهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ، محمد عبد المنعم ، ياسر إبراهيم ، كريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية ، إمام عاشور ، أكرم توفيق

خط الهجوم: حسين الشحات ، وسام أبو علي ، أحمد عبد القادر