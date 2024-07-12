نادٍ تونسي ينافس على ضم كريستو من الاهلي

أفادت تقارير صحفية تونسية، اليوم الجمعة، عن دخول نادي الصفاقسي في سباق التعاقد مع نجم النادي الأهلي، محمد الضاوي “كريستو”.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الصباح التونسية، فإن النادي الصفاقسي دخل في مفاوضات جادة مع الأهلي من أجل ضم محمد الضاوي “كريستو” على سبيل الإعارة.

وأكدت الصحيفة أن الصفاقسي ينتظر موافقة الأهلي على طلبه بسبب العلاقات المتميزة التي تربط الفريقين.

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عاد كريستو للمشاركة مع الاهلي أمام الداخلية، في إطار منافسات الدوري المصري، بعد غياب لفترة.

وشهدت الأيام الأخيرة تلقي كريستو عروضًا رسمية من ثلاث أندية لضمه بشكل نهائي، وهي الرجاء المغربي والترجي التونسي ونادي خليجي آخر.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره بيراميدز ضمن المباراة المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة، حصدها الأحمر من 23 مباراة.