"عودة الشناوي".. التشكيل المتوقع للأهلي ضد بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستضيف ستاد القاهرة الدولي، مباراة الأهلي وبيراميدز، في لقاء مؤجل من الجولة الـ16 في الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري، في التاسعة مساء اليوم، وتنقل على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويغيب عن الأهلي كل من، عمر السولية وعلي معلول للإصابة، كريستو ومحمود كهربا وبيرسي تاو لأسباب فنية.

ومن المتوقع أن يبدأ مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى، محمد الشناوي

خط الدفاع، عمر كمال، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، كريم فؤاد

خط الوسط، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور

خط الهجوم، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر (حسين الشحات)، وسام أبو علي

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 68 نقطة من 27 مباراة، ويأتي النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 57 نقطة من 23 مباراة.

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