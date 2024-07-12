"هو المسؤول.. ولا توجد قصور".. تناقض تصريحات اللجنة الأولمبية واتحاد الدراجات بشأن شهد سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق الثنائي ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ووجيه عزام رئيس اتحاد الدراجات، على أزمة اللاعبة شهد سعيد ومشاركتها في أولمبياد باريس 2024.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في تصريحات، عبر قناة "إم بي سي مصر": "يوجد إجراءات قانونية تحدث حاليا والقرار بشأن سفر شهد سعيد من عدمه إلى الأولمبياد سنتخذه يوم الأحد المقبل، كل اتحاد يكون لديه اشتراطات للتأهل إلى الأولمبياد وبناء عليه هؤلاء اللاعبين يمثلون مصر".

وأضاف عن الحادث: "من الوارد أن يخطئ الإنسان وبعد ذلك يصححه، ودورنا كمسؤولين نعاقب على الحدث وبعدها يمكن أن يعود اللاعب اللعب مرة أخرى ومعنى حديثي هنا أنني لا أتحدث عن نتيجة التحقيق المثار حاليا، ولكن عندما أثيرت القضية لم يكن لدينا أي علم عن الحادث لأن تلك الواقعة حدثت في شهر أبريل وكل اتحاد مسؤول عما يحدث في بطولاته ويبلغني بالمؤهلين للأولمبياد".

وواصل ياسر إدريس حديثه متسائلا: "أنا كرئيس لجنة أولمبية ليس من المفترض أن أكون على علم بأن هناك لاعب تعدى بالضرب على زميله فهذه قرارات داخلية فما هو دور المسؤول في كل اتحاد عن لعبته؟، معنى إيقاف شهد سنة أنه تم إدانتها والمثبت أنه هناك تقرير إدانة وهناك إيقاف تم توقيعه عليها، أرى أن اتحاد الدراجات كان يجب أن يحسم هذا الأمر نهائيا منذ شهر أبريل الماضي".

ومن جانبه، قال وجيه عزمي في تصريحات عبر نفس البرنامج: "ما قاله ياسر إدريس كلام محترم وموضوعي، لكنه لم يحمل اتحاد الدراجات مسؤولية التعامل بحسم بشأن مشاركة شهد في الأولمبياد".

وتابع متناقضا مع تصريحات إدريس: "نحن نتعامل مع الموضوع بحكمة وليس بانفعال أو أهواء شخصية، والحكمة تقتضي الهدوء، هل تبحث عن أي قصور؟ لا يوجد أي قصور من وجهة نظري في التعامل مع الأمر".

ماذا حدث؟

أثارت لاعبة منتخب مصر للدرجات شهد سعيد، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تمثيلها لمنتخب مصر في أولمبياد باريس، على الرغم من إيقافها لمدة عام من الاتحاد المصري للدراجات، بسبب تسببها في إصابة اللاعبة جنة عليوة، خلال سباق الجمهورية، في أبريل الماضي، ويمكن الإطلاع على كافة التفاصيل من هنا.

اقرأ أيضًا:

"بدأت في الفيوم".. من هي شهد سعيد لاعبة الدراجات؟ (صور وفيديو)

"من المحاكم لـ الأولمبياد".. القصة الكاملة لأزمة شهد سعيد وجنة عليوة