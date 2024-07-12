بالأسماء.. ١٠ لاعبين يغيبون عن الأهلي أمام بيراميدز الليلة

الشارقة - اميمة ياسر - استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى 10 لاعبين من قائمة المارد الأحمر لمواجهة بيراميدز، في التاسعة مساء اليوم الجمعة.

وضمت قائمة المستبعدين كل من مصطفي مخلوف ومحمود متولي ومحمود كهربا ومحمد الضاوى كريستو لأسباب فنية وعلي معلول وعمرو السولية وبيرسي تاو للإصابة.

ويغيب أيضا عن قائمة الأهلي الثلاثي حمزة علاء وأحمد كوكا وكريم الدبيس، بسبب تواجدهم مع بعثة المنخب الأولمبي استعدادا لأولمبياد باريس 2024

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز، كالتالي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، عمر كمال، رامي رابيعة، أكرم توفيق، حسين الشحات، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، طاهر مروان عطية، رضا سليم وسام أبو علي.