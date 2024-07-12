الامارات | عبد العزيز النعيمي يكرم أبطال النسخة السابعة من خليجية كواترو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت منافسات النسخة السابعة من بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم والتي نظمها مركز كواترو الرياضي على مدار 7 أيام متتالية بمشاركة 18 فريقاً من مختلف دول الخليج يمثلون 3 فئات مختلفة، وذلك بحضور ومتابعة الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان

حضر الختام محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، وأحمد الرئيسي رئيس اللجنة العليا المنظمة، وعادل الهاشمي رئيس مجلس إدارة مجموعة لافيش للعطور "الراعي الذهبي للبطولة".

وحسمت ركلات الترجيح نتائج المباريات النهائية للفئات الثلاث، حيث توج فريق أكاديمية نادي العين الإماراتي بطلاً لبطولة فئة تحت 12 سنة بعد فوزه في النهائي على أكاديمية سفنتين فور الكويتي بركلات الترجيح 3-2 عقب نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ونال الأكاديمية الأرجنتينية الإماراتي المركز الثالث بفوزه الكبير على أكاديمية أوليه البحريني 4-1.

وفي فئة تحت 14 سنة حافظ أكاديمية أوليه على لقبه بطلاً لخليجية كواترو، بعد انتصاره على أكاديمية سمارت الكروية العماني بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، ونجح أكاديمية ساوة العراقي في الفوز بالمركز الثالث بفوزه على الأكاديمية الأرجنتينية بنتيجة 2-1.

وحصد فريق أكاديمية الجوهرة العماني أولى ألقاب فئة تحت 16 سنة بفوزه على الأكاديمية الأرجنتينية بركلات الترجيح 3-1 عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، فيما انتهت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بفوز أكاديمية نادي العين على أكاديمية سبورت فور أوول بنتيجة 3-1.

وتوج الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي "راعي الحدث" الفريق الفائز باللقب من كل فئة بدرع البطولة الذهبي والميداليات الذهبية، وحصل الثاني على الدرع الفضي والميداليات الفضية، بينما نال صاحب المركز الثالث من كل فئة الميداليات البرونزية.

وفي فئة الجوائز الفردية فئة تحت 12 سنة نال هزاع محمد حمد من أكاديمية نادي العين لقب أفضل لاعب في البطولة، وخالد السجاري من أكاديمية سفنتين فور أفضل حارس، وحازم محمد عبد السميع من أكاديمية نادي العين جائزة الهداف برصيد 3 أهداف.

وفاز حمد إسماعيل اسحق من الأكاديمية الأرجنتينية بجائزة أفضل صانع ألعاب، وعلي عبد العزيز من أوليه أفضل مدافع، فيما ذهبت جائزة أفضل مدرب لسعيد مصطفى من أكاديمية أوليه، وأفضل إداري لأحمد سعد من أكاديمية نادي العين وفاز بلقب الفريق المثالي فريق الأكاديمية الأرجنتينية.

وحاز أكاديمية أوليه على 3 جوائز فردية في فئة تحت 14 سنة، بحصول كيتا أبوبكر على لقب الهداف برصيد 6 أهداف، وخالد وليد أفضل صانع ألعاب، وجاسم محمد جاسم أفضل مدافع، وحصد أكاديمية سمارت لقبين فرديين بفوز لاعبه كمال الدين أحمد بجائزة أفضل لاعب في البطولة، والقيصر الجلندي أفضل حارس.

فيما فاز أكاديمية ساوة بجائزة الفريق المثالي ونال مدربه سلام عبد الله جائزة المدرب الأفضل، وحظي أكاديمية سفنتين فور بجائزة فردية وحيدة بفوز طلال مصطفى بلقب أفضل إداري.

وفي فئة تحت 16 سنة حصد الحسن علي إبراهيم من الجوهرة جائزة أفضل لاعب في البطولة، وعلي جاسم من الأرجنتينية أفضل حارس، وعدي وسيم من العين هداف البطولة برصيد 5 أهداف، وفاز محمد وليد من سبورت فور أوول بلقب أفضل صانع ألعاب، ومايد صالح من الأرجنتينية أفضل مدافع، وليوناردو من الأرجنتينية أفضل مدرب، وأحمد سعيد من الجوهرة أفضل إداري، فيما ذهبت جائزة الفريق المثالي لفريق أكاديمية ليو العراقي.

وتم تكريم الجهات الراعية للبطولة بتسليم ممثلي دائرة التنمية السياحية وجمعية الإحسان الخيرية ومجموعة لافيش للعطور دروع تذكارية، كما تم تكريم المساهمين في إنجاح البطولة دائرة التشريفات والضيافة ومستشفى عجمان التخصصي، إلى جانب تكريم حكام المباريات علي الشحي رئيس لجنة الحكام وعبد الله الهرمودي ومحمد ناصر القيواني.

وشمل التكريم نجوم وأساطير الكرة الخليجية النجم السعودي سعيد العويران، والنجم الكويتي جمال مبارك، والنجم العماني هاني الضابط، والمدرب البحريني القدير رياض الذوادي، بالإضافة إلى النجم العيناوي حميد فاخر.

ووجه عبد العزيز عبد الله مدير البطولة، رسائل شكر وتقدير للوفود الخليجية التي شاركت في البطولة، والرعاة والمساهمين في تنظيم الحدث، معرباً عن سعادته بارتفاع عدد الأكاديميات المشاركة في البطولة، والتطور الكبير في مستوى الأداء، والتلاحم الكبير بين الأشقاء في العرس الخليجي الرياضي مؤكداً تحقيق البطولة في نسختها السابعة لجميع أهدافها التنظيمية والفنية والاجتماعية.