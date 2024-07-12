يورو 2024.. الشرطة الانجليزية تنشر قوات اضافية في لندن قبل النهائي

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت الشرطة الانجليزية انها ستقوم بنشر اعداد اضافية من الضباط وجنود الشرطة خلال اليومين القادمين في العاصمة البريطانية لندن تحسبا لاي اعمال شغب قد ترافق المباراة النهائية لبطولة يورو 2024 والتي ستجمع منتخبي انجلترا وأسبانيا مساء الاحد المقبل على الملعب الاوليمبي في العاصمة الالمانية برلين .

وكان منتخب انجلترا قد تأهل الى المباراة النهائية لبطولة يورو 2024 بعد الفوز في مباراة الدور نصف النهائي على منتخب هولندا وهي المباراة الاولى التي يتأهل فيها المنتخب الانجليزي للمباراة النهائية لاي بطولة كبرى ( كأس العالم او البطولة الاوربية ) خارج أنجلترا .

وقالت الشرطة الانجليزية ان نشر القوات الاضافية سيتم بالتدريج مع اقتراب موعد المباراة النهائية مساء الاحد وسيستمر عقب انتهاء المباراة سواء للسيطرة على الاحتفالات الصاخبة للمشجعين الانجليز بالفوز التاريخي باللقب او اي اعمال شغب قد تنشىء حال خسارة منتخب انجلترا للقب .

وقال المتحدث بأسم شرطة سكوتلانديارد ان الشرطة قادرة تماما على تأمين شوارع لندن خلال تلك الفترة وانه على ثقة تامة من امان الشوارع داخل العاصمة البريطانية مشيرا الى انه ايضا تم الغاء الاجازات الممنوحة للضباط في تلك الفترة .

ولم يحدد المتحدث الرسمي بأسم سكوتلانديارد عدد القوات الاضافية التي سيتم نشرها الا انها ستتعدى 5 الاف ضباط و شرطى أضافي بخلاف الاعداد المعتادة مع امكانية زيادة تلك الاعداد طبقا لخطط الطوارىء .