ايهاب جلال يطالب لاعبي الإسماعيلي يحذر لاعبي الإسماعيلي من الجونة

ياسر رشاد - القاهرة - حذر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لاعبي الدراويش من خطورة الجونة قبل اللقاء الذي يجمع بين الفريقين مساء يوم الإثنين القادم ببطولة الدوري المصري الممتاز .

وعمل جلال على تصحيح أخطاء لاعبي الدراويش خلال الفترة الماضية وأكد المدرب على كامل ثقته في لاعبي الفريق ، وعمل على تصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباراة الماضية أمام الزمالك ببطولة الدوري الممتاز .

ويسعى إيهاب جلال لتجهيز كل اللاعبين بدنيا وفنيا خلال الفترة الحالية، حيث إن الإسماعيلى لن يلعب أي مباراة رسمية حتى 22 يوليو القادم، ويأمل في استغلال هذه الفترة من أجل إعادة الفريق للنتائج الجيدة.

ويعكف إيهاب جلال على دراسة مباريات الجونة للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق الساحلى بحثاً عن استعادة الانتصارات للدراويش بالمسابقة المحلية.

وخسر الاسماعيلى من سيراميكا بهدف دون رد بهدف دون رد بالجولة الاخيرة لمسابقة الدوري.

و يحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 35 هدف.