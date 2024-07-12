يورو 2024 .. تعرف على طاقم التحكيم للمباراة النهائية بين إنجلترا وإسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أسند الاتحاد الاوربي لكرة القدم ( الويفا ) قيادة المباراة النهائية لبطولة يورو 2024 والتي ستجمع بين منتخبي انجلترا و أسبانيا مساء الاحد المقبل على الملعب الاوليمبي بالعاصمة الالمانية برلين الى الحكم الفرنسي فرانسوا ليتيكسير .

وقاد فرانسوا ليتيكسير ثلاثة مباريات خلال منافسات بطولة يورو 2024 منها مباراة أسبانيا مع جورجيا في الدور ثمن النهائي والتي أنتهت بفوز منتخب أسبانيا بأربعة اهداف مقابل هدف .

الحكم الفرنسي فرانسوا ليتيكسير هو احد اهم حكام القارة الاوربية في الوقت الحالي وكان متواجدا في المواجهات النهائية على مدار العام الماضي حيث قاد ايضا مباراة كأس السوبر الاوربي بين مانشيستر سيتي وأشبيلية الاسباني و ايضا كان حكما رابعا في المباراة النهائية لدوري أبطال اوربا بين ريال مدريد الاسباني و بروسيا دورتموند الالماني .

وسيكون طاقم التحكيم للمباراة النهائية فرنسيا بالكامل حيث سيعاونه كل من سيريل ماجنيه ومهدي رحموني بينما سيكون الحكم البولندي الشهير سيمون مارشينياك والذي سبق له ادارة المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بقطر هو الحكم الرابع للمباراة .

اما طاقم تحكيم الفار فسيتكون من الفرنسي جيروم بيزار ويعاونه كل من ويلي بيلجو و الايطالي ماسيمليانو ايراتي .