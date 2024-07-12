لجنة الحكام واتحاد الكرة في ورطة بسبب محمد الحنفي

كشف مستشار لجنة الحكام، وائل الصباغ، عن مفاجأة من العيار الثقيل عن قانونية مشاركة الحكم محمد الحنفي في إدارة المباريات.

وقال وائل الصباغ عضو لجنة الحكام والمستشار القانوني للجنة الحكام عبر قناة etc: “مشاركة محمد الحنفي في المباريات غير قانوني”.

وأضاف: “أي نادي يقدم شكوى لـ (فيفا) على غرار مباراة المقاولون وبيراميدز، الماتش هيتعاد وده قول فصل”.

وتابع: “الماتشين اللي حكمهم الحنفي هيتعادوا منهم المقاولون وبيراميدز، سألت بيريرا (رئيس لجنة الحكام)، من اللي أسند المباراة لـ محمد الحنفي؟ أجاب: أنا”.

اقرأ أيضًا: نادٍ تونسي ينافس على ضم كريستو من الاهلي

وواصل: “قولت لرئيس لجنة الحكام (أنت إزاي خدت قرار لوحدك من غير ما ترجعلنا؟)، وقولتله القرار مخالف للائحة وأنا اللي حاطط اللائحة دي معاه”.

وأردف: “اللائحة تمنع إسناد أي مباراة للحكم محمد الحنفي، والاختبار الفردي الذي قام به بيريرا غير معترف به دوليا”.

وكان المقاولون، طلب إعادة مباراة فريقه أمام بيراميدز، والتي خسرها بنتيجة 3-1، بسبب مخالفة بشان لائحة النظام الأساسي بتعيين الحكم محمد الحنفي لإدارة المباراة.